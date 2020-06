Il Liverpool riparte da uno 0-0 nel derby in casa dell'Everton: poche emozioni, Ancelotti sfiora il colpaccio con un palo di Davies a 10 minuti dalla fine. I Reds restano saldamente in testa ma non potranno già chiudere matematicamente il titolo mercoledì sera.

Anche il Liverpool non sfugge alla regola di questo “nuovo” calcio post COVID-19: poche emozioni e poco ritmo nel derby del Merseyside contro l’Everton. A Goodison Park infatti, casa di Carlo Ancelotti, ne viene fuori un gran possesso orizzontale dei Reds, che però non portano reali pericoli alla porta di Pickford. E così, nel finale, è proprio l’Everton a sfiorare il colpaccio con il palo di Davies a 10 minuti dalla fine che avrebbe regalato a Toffees la gioia di diventare la seconda squadra in questa stagione di Premier a battere i Reds. Così non è stato, ma per Ancelotti resta la soddisfazione di non aver ceduto il passo. Certo, il Liverpool divertente e dominante prima della sosta era altra cosa. Ma dopo 3 mesi di pausa, la bacchetta magica, non ce l’ha davvero nessuno... ‘mago Klopp’ compreso.

Il tabellino

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; André Gomes, Davies, Gordon (60’ Sigurdsson), Iwobi (88’ Bernard); Calvert-Lewin (93’ Kean), Richarlison.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip (73’ Lovren), Van Dijk, Milner (43’ Gomez); Fabinho, Henderson, Keita (65’ Wijnaldum); Minamino (46’ Oxlade-Chamberlain), Firmino (65’ Origi), Sadio Mané.

Gol: /

Note – Ammoniti: Milner, Origi; Keane, Digne.

La cronaca in 4 momenti chiave

4’ SUBITO OCCASIONE EVERTON! Richarlison entra in area di rigore, si coordina e calcia col mancino in diagonale: palla fuori! Brividi per Alisson e per la difesa dei Reds che, nell'occasione, si è lasciata sorprendere dall'incursione dell'attaccante.

34’ FIRMINO! OCCASIONE LIVERPOOL! Bella ripartenza dopo un'ottimo pallone rubato da Minamino: Mané con l'assist perfetto, Firmino al limite però strozza troppo il pallone col sinistro. Chance per i Reds.

79’ OCCASIONISSIMA EVERTON! Richarlison dentro, di tacco Calvert-Lewin, Alisson non trattiene, sulla respinta arriva Davies che colpisce il palo. Everton a millimetri dal vantaggio. La chance migliore di tutta la partita!

80’ ANCORA EVERTON! ALTRA CHANCE! Corner battuto da Sigurdsson, Holgate gioca di sponda per Calvert-Lewin che non trova la porta da due passi! Che rischio per il Liverpool.

Il migliore

Holgate. Guida benissimo il reparto, concede pochissimo a Firmino e compagni e nel finale rischia di essere decisivo per portare al gol l’Everton.

Il peggiore

Firmino. Oggi poco brillante. Dal limite conclude malissimo sull’unica vera occasione dei Reds in questa partita.

