Premier League, i club vogliono finire la stagione: l'8 maggio il voto decisivo

Dopo 4 ore di conferenza a distanza tra i club di Premier League, è nato il 'Project Restart', il progetto ripartenza: anche in Inghilterra come in Italia il piano delle squadre è dunque quello di concludere la stagione. L'8 maggio la giornata decisiva per votare: sul piatto la possibilità di giocare a porte chiuse in un numero ridotto di impianti 'neutro'.

Quattro ore di videoconferenza tra i club della Premier League. Sul tavolo il ‘Projet Restart’, il progetto ripartenza anche per il calcio inglese. Dopo tante discussioni, anche in Inghilterra, i club sembrano intenzionati a voler finire la stagione.

Resta da decidere il come e il dove. Due dei punti più dibattuti del meeting. Il progetto sarebbe infatti quello di concludere, ovviamente a porte chiuse, e su un numero limitato di campi. Non tutti gli stadi dunque, ma la selezioni di alcuni impianti in cui disputare partire ‘neutro’.

Venerdì 8 maggio la giornata decisiva: la proposta va ai voti

E’ questo il punto dove tutti i club di Premier non sono stati d’accordo; ed è quello su cui dovranno provare a trovare un accordo settimana prossima: l’8 maggio infatti, in una nuova riunione, verrà votato questo progetto di ripartenza.

Le indiscrezione vogliono 18 club su 20 favorevoli alla ripartenza anche con questa opzione (ovvero su campo neutro); mentre 2 club sono contrari. Ciò che è stata registrata però è la generale volontà di ripartire, evitando quando successo in Francia; con la stesura di linee guida da presentare al governo proprio per evitare quanto successo in Ligue 1. Insomma, in Inghilterra, così come in Italia, i club restano compatti per la ripartenza.

In particolare sono due i punti più importanti del piano di fondo. Il primo, già sottolineato, nelle partite in pochi impianti su campo neutro. Il secondo è quello inevitabile per ripartire: il continuo controllo per la salute di chi è coinvolto in tutta la filiera del processo. E dunque una politica capillare per i tamponi: due test settimanali per squadre – giocatori, staff tecnico, inservienti – arbitri e addetti ai lavori in generale.

Venerdì 8 maggio dunque, tra una settimana, la nuova giornata decisiva per capire il futuro della Premier League.

