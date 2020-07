L'ultima giornata ruotava intorno alla sfida tra il Leicester e il Manchester United: i Red Devils vincono 2-0 e chiudono la Premier al 3° posto davanti al Chelsea, che piega 2-0 il Wolverhampton. Wolves raggiunti dagli Spurs, che sono però premiati dalla migliore differenza reti e quindi chiudono sesti. Watford e Bournemouth retrocedono in Championship insieme al Norwich. Si salva l'Aston Villa.

Manchester United e Chelsea in Champions League, Leicester e Tottenham in Europa League. Bournemouth e Watford retrocesse in Championship, si salva l'Aston Villa. Questi i verdetti della 38esima e ultima giornata di Premier League 2019-20.

Il Liverpool campione d'Inghilterra chiude con un successo per 3-1 a Newcastle, il Manchester City di Guardiola si sbarazza del già retrocesso Norwich con uno spettacolare 5-0: partita da incorniciare per Kevin De Bruyne che timbra una doppietta favolosa e confeziona il 20° assist stagionale eguagliando il primato di Thierry Henry che resisteva dalla stagione 2002-03.

United e Chelsea volano in Champions League

Al King Power Stadium il Manchester United centra la qualificazione alla prossima Champions League battendo 2-0 il Leicester. Dopo un brivido per una traversa di Vardy al 60', il risultato si sblocca al 71' quando Bruno Fernandes (all'8° gol stagionale) trasforma con grande freddezza un rigore concesso per un fallo di Evans ai danni di Martial. Al 98' il raddoppio: incredibile errore di Schmeichel, Lingard gli ruba palla e insacca a porta vuota al 98'. Il Leicester chiude al 5° posto e deve accontentarsi dell'Europa League.

L'esultanza del Chelsea dopo il gol di Mount - Chelsea-Wolverhampton Premier League 2019-20 Credit Foto Getty Images

Missione compiuta anche per il Chelsea, che a Stamford Bridge stende 2-0 il Wolverhampton con un terrificante uno-due nel recupero del primo tempo. Mount sblocca il risultato con un destro a giro su punizione che si insacca sotto l'incrocio dei pali, il raddoppio è firmato poco dopo da Giroud che sfonda centalmente, salta Rui Patricio e insacca col sinistro. Blues quarti, Wolves settimi ma che possono ancora sperare di qualificarsi alla prossima Europa League qualora il Chelsea vincesse l'FA Cup (finale contro l'Arsenal.

A Mourinho basta un pari, show di Liverpool e City

Il Tottenham pareggia 1-1 sul campo del Crystal Palace (a segno Kane per gli Spurs) e chiude al sesto posto che significa accesso ai preliminari di Europa League. Il Liverpool di Jurgen Klopp conclude la sua trionfale cavalcata vincendo 3-1 a Newcastle (di Van Dijk, Origi e Mané le reti dei Reds). Goleada del Manchester City che all'Etihad Stadium travolge il Norwich: finisce 5-0 con i timbri di Gabriel Jesus, De Bruyne (2), Sterling e Mahrez.

Festa Aston Villa, retrocedono Bournemouth e Watford

L'1-1 al London Stadium con il West Ham regala la salvezza all'Aston Villa (a segno Grealish). Retrocedono in Championship (la Serie B inglese) il Bournemouth (cui non basta il successo per 3-1 a Goodison Park contro l'Everton di Ancelotti) e il Watford, sconfitto 3-2 dall'Arsenal all'Emirates Stadium. Completano il quadro della 38esima giornata il 3-1 del Southampton sullo Sheffield e il successo per 2-1 del Brighton sul campo del Burnley.

