Premier League: in attesa del calendario, sono approvate le 5 sostituzioni a partita

Abraham, Lampard - Premier League 2019-2020 - Imago pub not in UK

Le squadre hanno votato: anche in Premier League saranno concessi i 5 cambi per squadra nella stessa partita. Saranno 9 i giocatori a presentarsi in panchina.

In attesa di avere il calendario ufficiale - ad oggi sono fissate solo le date dei recuperi della 28a giornata - le squadre di Premier League hanno approvato il discorso dei 5 cambi a partita, emulando quanto fatto già dalla Bundesliga, cosa che verrà fatta anche nella Liga e nella Serie A.

A confermarlo è stata proprio la Premier con una nota ufficiale, specificando che le squadre avranno il diritto a portare in panchina fino a 9 giocatori anziché i 7 attualmente in vigore.

La scelta di passare alle 5 sostituzioni era stata approvata dall'International Football Association Board, in modo da dare ossigeno ai giocatori viste le tante partite da giocare (in maniera ravvicinata) in un calendario così compresso.

