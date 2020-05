Dopo quasi tre mesi di stop per la pandemia da Coronavirus, ripartirà finalmente il campionato inglese. Ecco date, orari e calendario di tutte le giornate mancanti.

Ci siamo! Finalmente è arrivata l'ufficialità della ripresa della Premier League. Si comincia con i recuperi della 28a giornata che verranno disputati il prossimo 17 giugno, con le gare Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Aston Villa che non furono giocate per gli impegni di Villans e Citizens in finale di Coppa di Lega. Poi, dal 20 giugno, via alle 90 gare rimanenti per concludere la stagione di Premier League. Oltre alle gare alle ore 21:00 di venerdì e lunedì, si giocherà su quattro fasce orarie: alle 13:30, alle 16, alle 18:30 e alle 21 al sabato, alle 13, alle 15, alle 17:30 e alle 20 di domenica. Per i turni infrasettimanali, invece, si giocherà alle 19 e alle 21.

Premier League: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La Premier League sarà trasmessa da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (canali 203 del satellite). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto di tutti i match principali.

Recuperi 28a giornata (17 giugno)

-Aston Villa-Sheffield United

-Manchester City-Arsenal

da definire ancora gli orari: una partita verrà disputata alle 19:00, l'altra alle 21:00.

Le giornate rimanenti (date e orari da definire)

30a giornata (20-21 giugno)

-Aston Villa-Chelsea

-Bournemouth-Crystal Palace

-Brighton-Arsenal

-Everton-Liverpool

-Manchester City-Burnley

-Newcastle United-Sheffield United

-Norwich City-Southampton

-Tottenham Hotspur-Manchester United

-Watford-Leicester City

-West Ham United-Wolverhampton Wanderers

31a giornata

-Burnley-Watford

-Chelsea-Manchester City

-Leicester City-Brighton

-Liverpool-Crystal Palace

-Manchester United-Sheffield United

-Newcastle United-Aston Villa

-Norwich City-Everton

-Southampton-Arsenal

-Tottenham Hotspur-West Ham United

-Wolverhampton Wanderers-Bournemouth

32a giornata

-Arsenal-Norwich City

-Aston Villa-Wolverhampton Wanderers

-Bournemouth-Newcastle United

-Brighton-Manchester United

-Crystal Palace-Burnley

-Everton-Leicester City

-Manchester City-Liverpool

-Sheffield United-Tottenham Hotspur

-Watford-Southampton

-West Ham United-Chelsea

33a giornata

-Burnley-Sheffield United

-Chelsea-Watford

-Leicester City-Crystal Palace

-Liverpool-Aston Villa

-Manchester United-Bournemouth

-Newcastle United-West Ham United

-Norwich City-Brighton

-Southampton-Manchester City

-Tottenham Hotspur-Everton

-Wolverhampton Wanderers-Arsenal

34a giornata

-Arsenal-Leicester City

-Aston Villa-Manchester United

-Bournemouth-Tottenham Hotspur

-Brighton-Liverpool

-Crystal Palace-Chelsea

-Everton-Southampton

-Manchester City-Newcastle United

-Sheffield United-Wolverhampton Wanderers

-Watford-Norwich City

-West Ham United-Burnley

35a giornata

-Aston Villa-Crystal Palace

-Bournemouth-Leicester City

-Brighton-Manchester City

-Liverpool-Burnley

-Manchester United-Southampton

-Norwich City-West Ham United

-Sheffield United-Chelsea

-Tottenham Hotspur-Arsenal

-Watford-Newcastle United

-Wolverhampton Wanderers-Everton

36a giornata

-Arsenal-Liverpool

-Burnley-Wolverhampton Wanderers

-Chelsea-Norwich City

-Crystal Palace-Manchester United

-Everton-Aston Villa

-Leicester City-Sheffield United

-Manchester City-Bournemouth

-Newcastle United-Tottenham Hotspur

-Southampton-Brighton

-West Ham United-Watford

37a giornata

-Aston Villa-Arsenal

-Bournemouth-Southampton

-Brighton-Newcastle United

-Liverpool-Chelsea

-Manchester United-West Ham United

-Norwich City-Burnley

-Sheffield United-Everton

-Tottenham Hotspur-Leicester City

-Watford-Manchester City

-Wolverhampton Wanderers-Crystal Palace

38a giornata

-Arsenal-Watford

-Burnley-Brighton and Hove Albion

-Chelsea-Wolverhampton Wanderers

-Crystal Palace-Tottenham Hotspur

-Everton-Bournemouth

-Leicester City-Manchester United

-Manchester City-Norwich City

-Newcastle United-Liverpool

-Southampton-Sheffield United

-West Ham United-Aston Villa

Il 'Project Restart’ ha la volontà di finire il campionato entro il weekend del 1°-2 agosto, le Coppe europee ripartirebbero infatti pochi giorni dopo. Il weekend successivo alla fine della Premier League, inoltre, si disputerebbe la finale di FA Cup a Wembley Stadium.

