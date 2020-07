La squadra di Pep Guardiola si scatena nella serata in cui prima rende omaggio ai neo campioni del Liverpool, e poi gli rifila un rotondissimo 4-0. In gol nel Manchester City De Bruyne, Sterling, Foden e un'autorete di Oxlande-Chamberlain. City che per una notte rende meno largo il distacco di 20 punti in classifica.

Si dice che le motivazioni siano tutto nel calcio. E Manchester City-Liverpool è certamente stato un buon esempio per i sostenitori di questa teoria. All’Etihad Stadium di Manchester, il City, prima rende onore ai neo-campioni d’Inghilterra con la ‘guard of honour’, poi li umilia sul campo, con un poker impietoso. Troppo alta la motivazione e l’orgoglio, la voglia di cancellare in qualche modo quei 23 punti di differenza che vi erano prima del fischio d’inizio.

Manchester City give Liverpool a guard of honour Credit Foto Getty Images

E così, dopo un palo iniziale di Salah, il City si è scatenato a discapito di un Liverpool cui evidentemente i bagordi di questi giorni hanno fatto male. De Bruyne e Sterling in particolare hanno distrutto una squadra per una sera scollata e senza particolari voglie di metterci lo stesso tipo di rabbia e cattiveria agonistica. E così ne è venuto fuori un match dominato dai ragazzi di Guardiola, che in particolare tra la metà del primo tempo e la metà del secondo, hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Una consolazione per i ragazzi di Guardiola; un buffetto morale a un Liverpool che aveva dominato la stagione e perso fin qui una sola partita. Ma in fondo ai Reds può andar benissimo così: il secondo ko stagionale in Premier, per quanto pesante nell’orgoglio, non toglie assolutamente nulla alla strepitosa stagione.

Il tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker (73’ Cancelo), García, Laporte (79’ Otamendi), Mendy; Rodri, De Bruyne, Gündoğan; Sterling (79’ B.Silva), Foden, Jesus (58’ Mahrez).

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (76’ Williams), Gomez (46’ Oxlade-Chamberlain), Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum (62’ Keita); Salah, Mané (85’ Minamino), Firmino (62’ Origi).

Gol: 25’ rig. De Bruyne, 35’ Sterling, 45’ Foden, 66’ aut. Oxlade-Chamberlain.

Note – Ammoniti: Gomez, Henderson; Mendy, Walker.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

3’ GOL ANNULLATO AL CITY! Lancio lungo per Gabriel Jesus che batte da pochi passi Alisson, ma tutto inutile per una segnalazione di fuorigioco. Funziona la trappola della difesa dei Reds.

18’ PALO DEL LIVERPOOL! SALAH! Bellissima azione personale, da sinistra a rientrare verso il centro del campo: poi dal limite incrocia sul primo palo, Ederson è battuto ma il legno dice di no al Liverpool.

25’ RIGORE PER IL CITY! GOL DI DE BRUYNE. Streling lavora di fisico su Gomez, poi sente il contatto e cade. L'arbitro fischia rigore, giallo per Gomez. Dal dischetto De Bruyne è implacabile: spiazzato Alisson.

35’ GOL! STERLING! RADDOPPIA IL CITY! Bella ripartenza del City: Foden vede in area il movimento di Sterling, che punta e salta Joe Gomez, poi supera col tocco sotto Alisson. City 2, Reds 0.

45’ GOL! E SONO TRE PER IL CITY! FODEN! Ma azione STRAORDINARIA del City: massimo due tocchi, con Rodri, Gundogan, Foden, De Bruyne che entrano tutti nel giro palla. Poi proprio De Bruyne libera Foden con un assist spettacolare: l'inglese in aera non sbaglia. Che primo tempo del City.

50’ STERLING! ANCORA LUI! CITY VICINO AL QUARTO! Spacca in due il Liverpool Sterling, che poi arriva al limite e conclude: pallone fuori di un nulla, fondamentale la leggera deviazione.

66' GOL! POKER CITY! ANCORA STERLING! Ancora una volta illuminante assist di De Bruyne, che vede la fuga di Sterling: altro dribbling secco in area, conclusione, tiro deviato da Oxlade-Chamberlain e 4-0 City. Ok, ora è davvero notte fonda per i Reds.

90+5' ANNULLATO IL 5-0 A MAHREZ! Era scappato e aveva concluso sul primo palo, rendendo ancora più pesante il bilancio del Liverpool: ma dopo controllo VAR è stato rilevato un fallo a inizio azione. Il Liverpool evita così un punteggio ancor più umiliante.

Il migliore

Sterling. Scatenato, si fa beffe di Gomez per tutto il primo. Un rigore conquistato, un gol e tanti spunti. Insieme a De Bruyne, l’uomo in più del City stasera.

Il peggiore

Gomez. Si fa beffare sul rigore, si fa saltare sul gol di Sterling. Insomma, soffre terribilmente l’attaccante avversario e Klopp all’intervallo se ne accorge.

Le altre di Premier giocate oggi

Crollo del Tottenham di Mourinho: gli Spurs cadono contro lo Sheffield United per 3-1 e dicono con ogni probabilità il definitivo addio al sogno Champions. Bloccati a 45 punti, il Tottenham è al momento nono, dietro anche ad Arsenal, Sheffield e Wolverhampton. Complicato centrare il quinto posto dello United, ora distante 7 punti a 6 giornate dalla fine.

