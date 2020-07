Il Manchester City passeggia su un Newcastle senza più nulla da chiedere: da Jesus a Mahrez, da un autogol a Sterling, il denominatore comune è un David Silva in una grande serata con due assist e un gol. City a +9 sul Chelsea, secondo posto blindato.

Tutto facile per il Manchester City che in un pomeriggio senza più nulla da chiedere schianta in maniera spietata una squadra che, esattamente come quella di Guardiola, non aveva più nulla da chiedere: il Newcastle. Con il City a +6 sul Chelsea (già prima della partita) e in qualche modo ormai certo del suo secondo posto e con il Newcastle troppo lontano dall’Europa, così come dalla zona retrocessione, si è vissuto un match 'libero nello spirito'. E quando il City è libero nello spirito, c’è spesso poco da fare per gli avversari. Percentuale bulgare di possesso palla, partita già finita al 21’ e tanti saluti ai rimanenti 70 e passa minuti. Un esercizio stilistico da dove il Newcastle si è presto chiamato fuori, lasciando il palcoscenico ai più dotati tecnicamente interpreti della scena.

Il tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo (46’ Walker), Otamendi, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri (46’ Gundogan), David Silva; Foden (62’ B.Silva), Gabriel Jesús (62’ Sterling), Mahrez (75’ Doyle).

Newcastle (4-5-1): Dubravka; Yedlin, Krafth (84’ Muto), Fede Fernández, Schär, Rose; Ritchie (84’ Atsu), Bentaleb, Shelvey (67’ Longstaff), Lazaro (67’ Manquillo); Joelinton (67’ Gayle).

Gol: 10’ Jesus, 21’ Mahrez, 58’ aut. Fernandez, 65’ Silva, 91’ Sterling

Note – Nessun ammonito né espluso.

La cronaca in 7 momenti chiave

10’ GOL! CITY IN VANTAGGIO! JESUS! Apertura a sinistra, Foden vede David SIlva che va sul fondo: lo spagnolo legge il taglio di Gabriel Jesus al centro che di piatto deve solo mettere dentro il più comodo dei palloni.

21’ GOL! RADDOPPIO CITY! MAHREZ! De Bruyne con il 18esimo assist della sua stagione pesca benissimo il movimento a rimorchio di Mahrez: una specie di gol fotocopia a quello in precedenza: buco a sinistra, palla a rimorchio appunto dal fondo, solo Mahrez a mettere dentro al posto di Jesus.

41’ FODEN! CHE SI E' MANGIATO! CITY A UN PASSO DAL 3-0! Foden, libero in area, altezza del rigore, servito perfettamente, calcia incredibilmente fuori dallo specchio. Che errore.

49’ ANCORA FODEN! ALTRO INCREDIBILE GOL MANGIATO SOTTO PORTA! Questa volta in area piccola, Foden arriva in corsa e sull'assist di De Bruyne non riesce a trovare lo specchio della porta. Incredibile errore.

58’ GOL! 3-0 CITY! AUTOGOL DI FERNANDEZ! Sfortunato anche il Newcatsle, con Ritche che prova l'anticipo in area sull'azione personale di Jesus, ma facendolo colpisce in pieno il compagno Fernandez che la manda in porta. E sono tre per il City.

65’ GOL! CHE GOL DI SILVA! 4-0 CITY! Punizione magistrale di Silva, che ruba il pallone a Dr Bruyne, sorprendendo tutti: il suo sinistro a giro finisce nel sette. Poker per Guardiola.

91’ GOL! C'E' SPAZIO ANCHE PER STERLING! POKERISSIMO CITY. Palla persa in uscita per il Newcastle, Silva sale in cattedra e serve un pallone che Sterling, tutto solo, infila in porta. Finisce in pokerissimo

Il migliore

David Silva. Un gol e due assist in una serata fin troppo semplice per uno come lui. Da veterano e senza troppa pressione, il canario può ancora far vedere di che pasta è fatto.

Il peggiore

Lazaro. Pronti-via e l’ex Inter fa vedere l’azione personale... Poi però di fatto non vede più palla. Il più classico dei ‘fuochi di paglia’.

