Il Manchester United conferma il grande momento di forma con un 5-2 al Bournemouth che vale il 16° risultato utile consecutivo. Red Devisl che in attesa del Chelsea volano così al 4° posto. Protagonista di giornata un super Mason Greenwood, con una doppietta bellissima.

Girare e aggiornare il conto: fanno 16. Sedici partite consecutive senza subire sconfitta (in tutte le competizioni) per questo Manchester United. Una squadra che continua a crescere e lo fa molto bene. Merito di giovani di qualità, ma anche in un tecnico evidentemente in grado di far passare il messaggi giusto. Il giovane ManU di Solskjaer infatti non perde la testa nemmeno dopo il vantaggio a sorpresa del Bournemouth con Stanislas, bravo a uccellare Maguire con un tunnel non degno del prezzo pagato al Leicester per il suo cartellino. La squadra però non perde la testa, mantiene la calma e nel giro già del primo tempo gira la gara: Greenwood con un gol bellissimo, Rashford su rigore e Martial con una perla assoluta. Morale della favola lo United cresce e lo fa con la mentalità giusta: giovani, qualità e pazienza. La rincorsa alla Champions prosegue e in attesa del Chelsea è già quarto posto per i Red Devils che, tra tutte le contendenti (Leicester incluso), appaiono certamente come quella più in forma. Per il Bournemouth invece prosegue il momentaccio: 2 vittorie nelle ultime 15 di Premier; solo sconfitte dalla ripresa. Salvarsi sarà complicato.

Il tabellino

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf (46’ Baily), Maguire, Shaw; Pogba, Matić (67’ Fred); Greenwood (75’ James), B.Fernandes, Rashford; Martial.

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; A.Smith (77’ Stacey), Aké, Kelly, Rico; Brooks (46’ Danjuma), L.Cook (67’ Wilson), Lerma, Stanislas (67’ Gosling); King, Solanke (67’ Billing).

Gol: 16’ Stanislas; 29’ e 54’ Greenwood, 35’ rig. Rashford, 45+2’ Martial, 59’ Bruno Fernandes.

Note – Ammoniti: Lerma.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

11’ BRUNO FERNADES! PRIMA OCCASIONE! Gran palla di Pogba, Fernandes attacca la profondità e prova a superare l'uscita di Ramsdale con un pallonetto. Pallone alto, ma United vicino al gol.

16’ GOL! STANISLAS! BOURNEMOUTH AVANTI! Che grande giocata di Stanislas che in area ridicolizza Maguire con un tunnel imbarazzante per il centrale dei Red Devils: da posizione defilata trova il primo palo e beffa De Gea. Cherries avanti!

29’ GOL! GREENWOOD! ANCORA LUI! CHE LEGNATA! Davvero un gran gol di questo ragazzino, che calcia con una facilità impressionante: tutto nasce da un lancio per Rashford, poi Bruno Fernandes vede il buco: palla per Greenwood che in un amen controlla e lascia partire un gran tiro incrociato.

33’ RIGORE PER LO UNITED! RASHFORD TRASFORMA. Fallo di mano in area di Smith, penalty per lo United. Dal dischetto Rashford è freddo: Ramsdale intuisce, ma non basta. 2-1 Man U che in un amen gira la partita.

48’ RIGORE PER IL BOURNEMOUTH! KING TRASFORMA. Subito fesseria clamorosa di Baily che prova a stoppare la palla, ma lo fa col braccio. Dopo il controllo VAR viene concesso il rigore. King dagli 11 metri non sbaglia. Riaperta la gara.

51’ GOL ANNULLATO AL BOURNEMOUTH! DANJUMA. Palla dentro, King tocca, Danjuma anticipa di punta i tempi e fredda De Gea. Il gol è però annullato per fuorigioco. Che dormita però in questo avvio di ripresa per il Manchester United.

54’ GOL! GREENWOOOD! 4-2 UNITED! Ma ci pensa subito Greenwood a rimettere a posto le cose. Solo gol spettacolari oggi: Greenwood in area si libera e in un attimo calcia una saetta incrociata sul secondo palo. Che gol. E di nuovo: come calcia questo ragazzo!

59’ GOL! BRUNO FERNANDES! 5-2 MAN UNITED! Punizione perfetta, tiro forte sul palo del portiere. Ramsdale non la vede partire ed è freddato. Si iscrive alla festa dunque anche Bruno Fernandes.

65’ ANNULLATO GOL A RASHFORD PER FUORIGIOCO. Leggermente avanti sulla palla da destra di Wan-Bissaka. Questione di millimetri, dopo solito controllo VAR.

Il migliore

Greenwood. Impressionante davvero la facilità e la rapidità che ha nel calciare. Sono due saette i gol di oggi, preparati in un arco temporale di caricamento davvero rapidissimo.

Il peggiore

Maguire. Un tunnel del genere, se ti pagano 80 milioni e fai il centrale del Man United, proprio non lo puoi subire. Anche perché quel gol avrebbe potuto complicare il pomeriggio.

