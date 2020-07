Premier League, Manchester United: Paul Pogba verso un rinnovo di 5 anni

Pogba, in scadenza nel 2021, è pronto a legarsi a lunga data con i Red Devils. Annuncio atteso a fine stagione.

Secondo quanto riporta il tabloid britannico "Sun", Paul Pogba sarebbe in procinto di firmare un prolungamento di contratto quinquennale con il Manchester United. L'accordo tra il giocatore e i Red Devils è in scadenza nel 2021. L'annuncio dovrebbe arrivare al termine della stagione in corso.

