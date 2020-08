I club della massima competizione inglese, che ripartirà il prossimo 12 settembre, hanno deliberato in mattinata: "le cinque sostituzioni avvantaggiano ingiustamente i top club e non mantengono alto il livello di competitività". Si torna ai tre cambi

La Premier League tornerà a un massimo di tre sostituzioni dalla prossima stagione, con i club della massima divisione inglese che hanno deciso di non consentire i due cambi in più, nonostante l'International Board lo prevedesse. Secondo quanto riportato dalla BBC, diverse tra le società inglesi hanno pensato che mantenere la regola delle cinque sostituzioni potesse avvantaggiare ingiustamente i top club e non mantenesse alto il livello di competitività della Lega.

La norma era stata varata dall’IFAB per l’ultima parte della stagione 2019/20 a causa del calendario congestionato post emergenza Covid. In seguito, nelle scorse settimane, l’IFAB aveva dato il via libera a mantenere le cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/21 perchè "alcune competizioni riprese nel 2020 potrebbero avere un periodo di recupero/preparazione più breve del solito prima dell’inizio della prossima stagione e perchè per molte competizioni, la stagione 2020/21 prevede partite disputate in un periodo ridotto a causa di un inizio ritardato e dell’incapacità di terminare più tardi del solito a causa di importanti tornei internazionali". Il calcio italiano non ha ancora deliberato in merito.

Premier League Willian-Arsenal, accordo: contratto triennale per il brasiliano DA 33 MINUTI

Play Icon WATCH Liverpool, notte di festa per il trionfo in Premier League! Migliaia di tifosi in delirio ad Anfield 00:02:48

Premier League Manchester City scatenato: dopo Ferran Torres, ufficiale anche il difensore Nathan Aké DA 18 ORE