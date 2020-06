Bruno Fernandes of Manchester United celebrates after scoring his sides first goal with teammate Paul Pogba of Manchester United during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Manchester United at Tottenham Hotspur Stadium on June 19, 2020

E' un rigore conquistato da Paul Pogba, al rientro, a permettere a Fernandes di trovare l'1-1 sul campo del Tottenham. Bergwijn aveva aperto la gara. Il pareggio prolunga a 12 partite la serie positiva del Manchester United in tutte le competizioni; il Tottenham di Mourinho resta invece all'ottavo posto e vede complicarsi la rincorsa alla Champions League.

Azioni, emozioni, ma in sostanza un punto a testa che non cambia le cose in corsa Champions. E’ questo il riassunto, il succo, la pillola, del match più atteso della 30° giornata di Premier League: Tottenham-Manchester United. A Londra è 1-1, con Mourinho che sfiora il colpaccio ma è beffato nel finale proprio da Paul Pogba, al rientro dopo il lungo infortunio. E’ l’ex centrocampista della Juventus a conquistarsi il rigore poi trasformato dall’ottimo Bruno Fernandes. Un pareggio meritato, per uno United che aveva creato tutto sommato di più e che era stato fermato solo da almeno due interventi decisivi di Lloris. Di contro, lo United, stava pagano l’errore di De Gea per il gol del vantaggio di Bergwijn, un autentico lampo nella partita fin lì piuttosto piatta degli Spurs. La sostanza, dunque, è che i 3 punti che tanto sarebbero serviti a entrambe le squadre per darsi uno scossone in zona Champions League, non sono andati a nessuno: il ManU resta al 5° posto, il Tottenham all’ottavo staccato di 4 lunghezze proprio dai Red Devils e di 6 dal Chelsea (che ha però una partita in meno). La Champions, per Mourinho, rischia così di farsi un miraggio: i 3 punti di stasera avrebbero cambiato le cose. Solskjaer invece prosegue la sua striscia: il Manchester United infila la 12a partita senza sconfitte in tutte le competizioni.

Il tabellino

Premier League La Premier League in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 2 ORE

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Dier, Sánchez, Davies; Winks, Sissoko; Lamela (70’ Gedson Fernandes), Bergwijn (70’ Lo Celso), Son; Kane.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf (78’ Matic), Maguire, Shaw; McTominay (89’ Bailly), Fred (63’ Pogba); James (62’ Greenwood), B.Fernandes, Rashford; Martial (78’ Ighalo).

Gol: 27’ Bergwijn; 81’ rig. Bruno Fernandes.

Note – Ammoniti: James.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

21’ RASHFORD! UNITED VICINO AL GOL! Palla dentro di Fernandes, Rashford si trova lì il pallone e va a colpo sicuro dopo il liscio di Sanchez: riflesso super di Lloris che dice di no col piedone, parata decisiva.

27’ GOL! TOTTENHAM IN VANTAGGIO! UN LAMPO! Bergwijn recupera palla, salta come un birillo Maguire e poi calcia potente: De Gea si fa piegare le mani, Spurs in vantaggio. Poteva far meglio il portiere dello United...

31’ OCCASIONE TOTTENHAM! Ancora in ripartenza: ottimo Bergwijn a destra, cross preciso dopo la fuga, Son va di testa a botta sicura ma questa volta De Gea si fa perdonare con un'ottima parata. Spurs vicini al raddoppio.

55’ OCCASIONE MANCHESTER UNITED! BRUNO FERNANDES! Un tiro di prima dopo una ripartenza di Martial: il diagonale di Bruno Fernandes lambisce il palo, questa volta a Lloris immobile. A centimetri dal pareggio il ManU.

67’ LLORIS! CHE PARATA! PARATONA! Martial, gran girata in area, ma Lloris si supera con un colpo di reni e devia il tanto che basta per mettere in corner. United ancora vicinissimo al pareggio.

80’ RIGORE PER IL MANCHESTER UNITED! TRASFORMA BRUNO FERNANDES. Se lo conquista Pogba, con una percussione in area. Ingenuo Dier nel metterlo giù. Bruno Fernandes impeccabile dagli 11 metri: spiazzato Lloris. 1-1 meritato.

90’ ALTRO RIGORE PER LO UNITED, POI CANCELLATO DAL VAR. Moss fischia, ma Fernandes si butta perché il contatto con Dier non c'è. Interviene il VAR a portare giustizia: rigore cancellato, decisione corretta.

Il migliore

Lloris. Due parate decisive: la prima su Rashford in avvio e l’altra su Martial; quest’ultima in particolare clamorosa per riflesso e spinta di reni.

Il peggiore

De Gea. Si fa bucare le mani da Bergwijn: è vero che poco dopo si riscatta su Son, ma il gol del vantaggio del Tottenham era davvero evitabile. Per giunta in una fase di gara dove gli Spurs ancora non avevano tirato in porta.

Premier League Le 5 domande alla ripresa della Premier League: dal titolo del Liverpool alla cessione del Newcastle 17/06/2020 A 15:00