Premier League: trovati 6 calciatori positivi in 3 club diversi su 748 tra giocatori e staff

La Premier League ha reso noto che sei giocatori appartenenti a tre squadre diverse sono risultati positivi per il Coronavirus dopo il primo giro di controlli effettuati in Inghilterra.

Domenica e lunedì sono stati condotti test su 748 giocatori e sul personale dei club in vista della ripresa degli allenamenti, in piccoli gruppi da martedì. La Lega inglese non ha rivelato i nomi dei giocatori che sono risultati positivi al Covid-19, i quali dovranno a questo punto autoisolarsi per sette giorni.

