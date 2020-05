Il massimo campionato inglese comunica ufficialmente la decisione, presa all'unanimità dopo una consultazione con club, giocatori, allenatori e governo. Il protocollo sanitario rimarrà in ogni caso molto rigido: giocatori e staff continueranno a sottoportsi ai test di positività al Covid-19 due volte alla settimana.

La Premier League ha annunciato ufficialmente di avere votato all'unamimità a favore della ripresa degli allenamenti con contatto. Nel comunicato attraverso il quale viene spiegata la decisione, si parla espressamente di un altro passo avanti verso la ripresa della stagione. Le squadre sono quindi libere di allenarsi in gruppo e di effettuare tackle: i giocatori vengono comunque invitati a ridurre al minimo i contrasti non necessari. La Premier League ribadisce di considerare come priorità la salute dei giocatori, degli staff e di tutte le persone coinvolte.

Premier League Premier League, due positivi su 996 tamponi effettuati: uno è un tesserato del Bournemouth 24/05/2020 A 10:50

Il protocollo sanitario rimane molto rigido

Il via libera non implica tuttavia alcun tipo di dietrofront sul fronte sanitario. Il protocollo continuerà a prevedere regole molto rigide: i giocatori e lo staff, ad esempio, dovranno sottoporsi ai test medici per verificare l'eventuale positività al Covid-19 due volte alla settimana. La Premier - si precisa - verrà ripresa quando le condizioni lo consentiranno.

Play Icon WATCH Coronavirus, Guardiola: "State al sicuro, torneremo migliori e con qualche chilo in più" 00:00:25

Premier League Danny Rose: "Ripresa della Premier League? Siamo trattati come topi da laboratorio" 20/05/2020 A 11:54