Incassata l'eliminazione dalla FA Cup, Guardiola torna sulla sentenza del TAS di Ginevra che ha annullato la squalifica dei Citizens per le prossime due stagioni di coppe europee. Nel mirino di Pep, i rivali dell'Arsenal.

La polemica conseguente alla decisione del TAS di Ginevra che ha reinserito il Manchester City nelle competizioni europee non sembra essersi ancora smaltita del tutto. Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, è tornato con dichiarazioni al veleno nei confronti dei suoi rivali. Poco dopo la sentenza del TAS, Guardiola aveva menzionato diversi club inglesi per giustificare il ricorso, scambiando anche delle dichiarazioni poco amichevoli con Josè Mourinho e Klopp. Dopo qualche giorno di silenzio, Guardiola torna all’attacco nella conferenza stampa che ha anticipato il match contro il Watford. L’Arsenal ha eliminato la squadra di Guardiola dalla FA Cup sabato, e l’allenatore iberico dichiara:

I rivali hanno sempre il mio rispetto. Rispetto molto tutto ciò che sta facendo l’Arsenal in campo, ma non molto per ciò che sta facendo fuori.

Probabilmente Guardiola si riferisce proprio alla sentenza di Ginevra: un anno fa, i Gunners assieme ad altri 7 club avrebbero firmato e spedito una lettera alla Corte Arbitrale dello Sport per impedire ogni ricorso. A casa di Guardiola, questo significa mettere i bastoni fra le ruote.

Una tensione che probabilmente è iniziata quando i Gunners hanno scippato a Pep Mikel Arteta, suo prezioso collaboratore. Arteta ha rilevato Emery sulla panchina dei londinesi, e Guardiola ha più volte elogiato il lavoro dell’ex centrocampista. Questa stagione il City ha battuto sonoramente l’Arsenal sia all’andata che al ritorno per 3-0. Tuttavia, la rivincita dei Gunners si è concretizzata questo sabato, quando Arteta ha battuto il suo maestro per 2-0 in FA Cup.

