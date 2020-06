Son parla del servizio militare: “Dieci in una stanza e senza telefono per tre settimane”

Son Heung-min in military garb

L'attaccante del Tottenham ha parlato, tramite i canali ufficiali del club, della sua leva militare. Ha rivelato alcuni aneddoti interessanti pur non potendo raccontare tutto.

Quasi un mese dopo il uso ritorno a Londra, Heung-Min Son ha rivelato alcuni retroscena delle tre settimane di addestramento militare obbligatorio in Corea del Sud, svolto presso alla 9^ Brigata del Corpo dei Marines. Tramite i canali ufficiali del Tottenham, l’attaccante ha raccontato alcuni aspetti di questi giorni sotto le armi:

"Devo dire che è stata un'esperienza speciale, mi è piaciuta tanto ma non posso dire tutto ciò che ho fatto. Ho provato a viviere una situazione che non avrò la possibilità di ripetere mai più. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, quindi è stato strano".

Nel 2018, grazie alla medaglia d’oro ai Giochi Asiatici, era riuscito ad evitare la leva obbligatoria cosa che non si è ripetuta nella piena pandemia da coronavirus:

"Abbiamo trascorso tutti i giorni insieme, eravamo dieci persone in una stanza. Inizialmente i miei compagni non riuscivano a parlarmi, poi quando si è rotto il ghiaccio abbiamo cominciato a scherzare. Non avevo nemmeno un telefono. Ho sentito molto la mancanza del calcio e dei tifosi: alla fine dell'addestramento ho ricevuto tanti messaggi, sono grato a tutti e spero di riuscire a farli contenti una volta tornato sul campo".

