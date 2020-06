Striscione "White Lives Matter": trovato il colpevole e bandito a vita dal Burnley

Si chiama Jake Hepple l'autore dell striscione "White Lives Matter" apparso sul cielo dell'Etihad Stadium durante Manchester City-Burnley. Dopo il riconoscimento da parte delle autorità il tifoso dei Clarets è stato radiato a vita dallo stadio ed è stato anche licenziato a lavoro.

Lo scorso 22 Giugno, durante la partita tra Manchester City e Burnley, un aereo aveva sorvolato l'Etihad Stadium mostrando uno striscione con la scritta "White Lives Matter". Un brutto episodio che aveva scatenato subito l'indignazione dei due club (soprattutto dal Burnley), della Premier League e di tutta la gente che in questo momento sta lottando fortemente contro il razzismo dopo la morte di George Floyd negli Stati Uniti.

Il gesto non poteva passare impunito e le forze dell'ordine non hanno impiegato molto tempo a trovare l'autore della bravata. Il colpevole è Jake Hepple, tifoso del Burnley, che dopo il riconoscimento da parte delle autorità è stato bandito a vita dal Turf Moor da parte del club. Il sostenitore dei Clarets inoltre è stato anche licenziato dalla compagnia in cui lavorava come saldatore che ha voluto precisare: Perdonare o tollerare il razzismo, in nessuna forma.

Jake Hepple ha provato a difendersi in un'intervista al MailOnline dichiarando:

Non sono razzista. Ho molti amici neri e asiatici e questo striscione è stato ispirato dal Black Lives Movement. Non stavamo cercando di offendere il movimento o le persone di colore. Credo solo che sia importante riconoscere che anche le vite bianche contano. È tutto ciò che stavamo cercando di dire. Il mio datore di lavoro, il club e così tante altre persone hanno reagito in modo eccessivo a ciò che è accaduto.

