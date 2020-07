Eric Dier banned for four matches, fined £40,000

ll fatto, avvenuto dopo che la squadra di Mourinho era stata eliminata in casa dal Norwich in FA Cup lo scorso marzo, costa al giocatore uno stop fino all'ultima giornata di campionato.

Scavalcare le recinzioni e dirigersi in tribuna per farsi giustizia da soli è un’esperienza capitata a diversi calciatori nella storia. Le conseguenze giuridiche, però, sono decisamente importanti e anche Eric Dier ne sa qualcosa. Il centrocampista inglese del Tottenham ha deciso di intervenire per difendere il fratello in una rissa verbale con un altro spettatore, al termine del match perso dagli Spurs contro il Norwich in FA Cup lo scorso 4 marzo. La sua reazione ha generato un parapiglia clamoroso in tribuna e la reazione di Mourinho che ha difeso il suo giocatore.

Play Icon WATCH Mourinho sta con Dier: "Un professionista non dovrebbe farlo ma tutti avremmo reagito così" 00:00:50

The Emirates FA Cup Dier perde la testa: sale in tribuna e aggredisce un tifoso del Tottenham. Mourinho: "Lo capisco" 05/03/2020 A 06:55

La Federazione inglese non ha lasciato passare sotto silenzio questo grave episodio. Così Dier dovrà scontare ben quattro turni di stop e dovrà pagare una multa di circa 45 mila euro. Una vera e propria stangata che costringerà il Tottenham a ridisegnare il suo assetto in campo. Dier quindi tornerà a disposizione solo per l'ultima giornata di campionato, la sfida Crystal Palace-Tottenham.

Play Icon WATCH Mourinho: "Rissa Lloris-Son? Mi sta bene, non voglio vincere il premio Fair Play" 00:00:50

Premier League Poco spettacolo, ma 3 punti d'oro per il Tottenham: l'Everton di Ancelotti ko 1-0 IERI A 20:56