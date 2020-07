Le Foxes battono lo Sheffield e restano al quarto posto assieme ai Red Devils che passano 2-0 sul campo del Crystal Palace: la corsa alla Champions è apertissima a due turni dalla fine della Premier. Si salvano i Toffees di Ancelotti che pareggiano 1-1 in rimonta con l'Aston Villa, penultimo e a serio rischio retrocessione. L'Everton è undicesimo e non vince da quattro gare.

Il mercoledì della 36esima giornata di Premier League si apre con la vittoria casalinga per 2-0 del Leicester sullo Sheffield, un match interessante nella corsa ai posti in Europa, e col pareggio in rimonta per 1-1 dell'Everton di Ancelotti contro l'Aston Villa, penultimo e sempre più vicino al ritorno in Championship.

Leicester-Sheffield United 2-0

Al King Power Stadium il Leicester supera 2-0 lo Sheffield United in una sfida con tanto in palio nella corsa all'Europa. Le Foxes di Rodgers, reduci dal brutto tonfo col Bournemouth, la spuntano e restano in corsa per il quarto posto che vale la Champions League; viceversa lo Sheffield resta fermo a 54, a -2 dal sesto posto del Wolverhampton per l'Europa League. La partenza dei padroni di casa è arrembate e, dopo le occasioni per Vardy, Ayoze Perez e Tielemans, è proprio Perez a fare 1-0 al 29' con un gran tiro all'incrocio dei pali. Nella ripresa la musica non cambia, gli ospiti non creano pericoli e così al 79' è Gray a griffare il 2-0 sfruttando il lancio perfetto di Vardy.

Everton-Aston Villa 1-1

Quarta gara senza vittoria per l'Everton di Ancelotti che rimonta e strappa un punto in casa contro l'Aston Villa, penultimo e attualmente a -3 dalla zona salvezza. La gara offre puchi spunti nel primo tempo, la ripresa si apre con un'azione pericolosa degli ospiti con una conclusione alta di Grealish, poi al 72' arriva il vantaggio degli ospiti, 1-0 firmato da Konsa che si libera in area e insacca su azione da palla inattiva. Ancelotti allora si affida ai cambi, dentro Walcott, Keane e Sigurdsson, e proprio Walcott all'87' firma la rete dell'1-1 con un bel colpo di testa sul cross vellutato di Andrè Gomes.

