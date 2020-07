Gli uomini di Pep Guardiola, che non hanno più nulla da chiedere a questa Premier League, dominano e condannano gli Hornets a dover lottare ancora per la salvezza: doppietta di Sterling, reti di Foden e Laporte.

Lezione di calcio del Manchester City, che senza alcun obiettivo da raggiungere in questo finale di stagione in Premier League (sicuro il secondo posto già prima di questo match), domina un Watford mai sceso in campo, probabilmente per manifesta inferiorità. Il problema” è che gli Hornets, dopo il polverone in settimana con l’esonero di Pearson, sono ancora a rischio retrocessione: +3 sull’Aston Villa, in campo stasera contro l’Arsenal. Partita mai in discussione e sbloccata poco dopo la mezz’ora da Sterling, che dopo pochi minuti si procura il rigore, si fa ipnotizzare da Foster e sulla ribattuta trova la doppietta personale. Nella ripresa gli uomini di Guardiola dilagano con le reti di Foden e Laporte. L’impressione è che il Watford, guidato in panchina da Hayden Mullins, sia sceso in campo per contenere il passivo in ottica differenza reti dopo l'8-0 dell'andata. E dal 2017 il totale tra queste due squadre è 37-3 per il City: pazzesco.

Il tabellino

Pallone d'Oro Lewandowski, Benzema, De Bruyne, Dybala: sarebbe stato l'anno giusto per il Pallone d'Oro? IERI A 18:30

WATFORD-MANCHESTER CITY 0-4 (primo tempo 0-2)

WATFORD (4-3-3): Foster; Mariappa, Kabasele, Dawson, Femenia; Cleverley, Hughes, Doucoure (dal 82' Chalobah); Sarr, Deeney (dal 68' Welbeck), Pereyra (dal 87' Masina). All. Mullins.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker (dal 64' Zinchenko), Garcia, Laporte (dal 74' Stones), Cancelo; Rodrigo, De Bruyne; Foden, Bernardo, G Jesus; Sterling (dal 64' Mahrez). All. Guardiola.

Gol: 31' Sterling (M), 40' Sterling (M), 63' Foden (M), 67' Laporte (M).

Assist: 0-1 Walker (M), 0-4 De Bruyne (M).

Ammoniti: Mariappa (W), Hughes (W).

Watford Man City Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

11’ GRANDE INTERVENTO DI FOSTER! Rodri calcia dalla trequarti, il pallone colpisce la schiena di Gabriel Jesus e viaggia verso l'incrocio: smanacciata in angolo

31’ STERLING SBLOCCA IL MATCH - Pallone dalla destra di Walker, l'attaccante controlla con una grande giocata e fa partire un destro imparabile sotto l'incrocio.

39’ CALCIO DI RIGORE PER IL CITY - Foden recupera bene palla e serve Sterling: splendida finta su cui abbocca Kabasele, sgambetto da dietro di Hughes.

Manchester City's English midfielder Raheem Sterling (C) celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Watford and Manchester City at Vicarage Road Credit Foto Getty Images

40’ RADDOPPIO DI STERLING - Foster para il rigore dell'attaccante ospite, che si avventa sulla respinta e non sbaglia a porta vuota

46’ CITY PERICOLOSO - Contropiede degli ospiti, Gabriel Jesus calcia da posizione ravvicinata e c'è l'ottima risposta di Foster.

46’ BERNARDO CHIEDE IL RIGORE - Mancino respinto da Mariappa, lo spagnolo si lamenta per un tocco di mano. Si va avanti... Fallo che sembrava evidente, ma niente penalty anche dopo il check del Var.

47’ FOSTER RISPONDE A STERLING - City che sembra voler uccidere la partita: destro dalla trequarti sotto la traversa, smanaccia il portiere del Watford.

63’ TRIS DI FODEN - Sul velluto il City: gran palla di De Bruyne che pesca Sterling sul filo del fuorigioco: destro parato da Foster, Foden arriva r spinge in porta.

67’ POKER DI LAPORTE - Il Watford rischia l'imbarcata: punizione con i giri giusti di De Bruyne dalla trequarti, stacco vincente sul secondo palo.

90ì+5 ANNULLATO IL 5-0 - Colpo di testa vincente di Gabriel Jesus, posizione di partenza però irregolare.

Il momento social

Il migliore

Raheem STERLING – Splendido il gol che sblocca il match, deliziosa la finta che porta al rigore. Si fa parare il penalty da Foster, vero, ma è bravo a respingere in rete. E soprattutto è un pericolo costante: ispiratissimo.

Il peggiore

WATFORD - Gli Hornets scendono in campo per difendere la differenza reti e non fanno nulla per evitare la sconfitta. Pessima figura per una squadra che deve salvarsi. Dopo il polverone in settimana, con il cambio in panchina, ci si aspettava di più.

Play Icon WATCH Klopp sulla sentenza del Tas: "Felice per il Manchester City ma non una buona notizia per il calcio" 00:00:52

The Emirates FA Cup Colpaccio Arsenal, doppietta di Aubameyang: Gunners in finale, fuori il City di Guardiola 18/07/2020 A 20:42