Era la partita della possibile svolta, e i ragazzi di Guardiola lo sapevano bene: il Manchester City non stecca nella sfida esterna contro il Southampton, uscendo dalla ostica trasferta del St. Mary Stadium con tre punti d'oro che permettono ai Citizens di portarsi ad una solo lunghezza in classifica proprio dai Saints, fermati momentaneamente al quarto posto in classifica. A decidere il match ci pensa Sterling, che poco dopo il quarto d'ora non spreca il passaggio illuminante di De Bruyne e insacca il gol vittoria. Il Southampton perde per infortunio Danny Ings - il suo miglior marcatore - sul finale di frazione, Adams nella ripresa non riesce a rendersi decisivo abbastanza per sorprendere la difesa ospite. Saints costretti a capitolare dopo 7 punti raccolti nelle ultime tre partite: il City batte un colpo e risponde al Liverpool rilanciandosi nelle zone alte della classifica.

Il tabellino

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-1

GOL: 16' Sterling (M)

ASSIST: De Bruyne (0-1)

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo (dal 59' Redmond); Adams (dall'82' N'Lundulu), Ings (dal 41' Tella). All. Hasehuttl

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri; Silva, De Bruyne, Sterling; Ferran Torres (dal 72' Mahrez). All. Guardiola

ARBITRO: Mike DEAN

AMMONITI: 38' Romeu, 42' Ward-Prowse (S); 25' De Bruyne, 81' Ederson (M)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

15' - GOL ANNULLATO A RODRI! Punizione scodellata in mezzo che attraversa tutta l'area e termina sui piedi del numero 16: conclusione a botta sicura che supera McCarthy ma la sua posizione era irregolare!

16' - LA SBLOCCA IL CITY! CI PENSA STERLING! Bernardo Silva e De Bruyne scambiano sulla destra con quest'ultimo che, poi, alza lo sguardo e pesca Sterling al centro dell'area: rigore in movimento che l'inglese non sbaglia!

34' - SAINTS A UN PASSO DAL PARI! Incornata di Adams che colpisce in pieno Stones: palla che scivola di pochissimo a lato del palo per fortuna del difensore ospite!

47' - FERRAN TORRES VICINO AL RADDOPPIO! Destro a incrociare che si spegne di poco a lato!

54' - BERNARDO SILVA SI DIVORA IL RADDOPPIO! De Bruyne illumina per Bernardo Silva che, indisturbato, entra in area ma al momento del tiro inciampa sul pallone non riuscendo a calciare con la giusta potenza permettendo l'intervento a McCarthy!

73' - CHE RISCHIO PER IL CITY! Cross in mezzo a cercare Adams, Stones interviene e alza il pallone per la testa del numero 10 che, però, impatta male trovando solo l'esterno della rete!

78' - GUNDOGAN DAL LIMITE! Sinistro di prima che McCarthy riesce a levare dall'angolino alto e mettere in angolo!

92' - MAHREZ SI DIVORA IL RADDOPPIO! Bernardo Silva pesca Mahrez da solo sul secondo palo ma l'ex Leicester calcia clamorosamente alto!

Il migliore

Raheem STERLING - Ha una marcia in più rispetto agli altri: corre per 90 minuti e mette a segno il gol che vale i tre punti per i ragazzi di Guardiola.

Il peggiore

Bernardo SILVA - Poco propositivo in fase offensiva e incapace di incidere. Ad inizio ripresa spreca clamorosamente l'occasione del raddoppio che avrebbe chiuso anticipatamente il match.

