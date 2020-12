All'improvviso, ecco la rinascita dell'Arsenal. 7 giornate e 5 sconfitte dopo, oltre all'umiliazione per mano del Manchester City in League Cup, i Gunners tornano a vincere in campionato. Il derby non ha storia, almeno dal punto di vista del punteggio: 3-1 al Chelsea. Nel primo tempo vanno a segno Lacazette su rigore e Xhaka con una splendida punizione sparata direttamente sotto l'incrocio, poi è Saka a chiudere i conti nella ripresa. Nel finale il punto della bandiera di Abraham. E al 91' il sussulto finale: Jorginho si fa parare un penalty da Leno. Un successo imprevedibile, considerando la distanza in classifica tra le due londinesi e il fatto che l'Arsenal non aveva a disposizione Gabriel e gli ex David Luiz e Willian, oltre ad Aubameyang, partito dalla panchina. Se i Blues mancano l'aggancio al secondo posto, la situazione dei Gunners resta mediocre anche dopo un pomeriggio da ricordare. Ma intanto Arteta sorride: il fantasma di Massimiliano Allegri fa un po' meno paura.