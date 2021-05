Match insidioso quello di Londra per il Manchester United, che va sotto al 23' a causa dell'eurogol di Traorè e deve aspettare il minuto 54 prima di pareggiare i conti con un rigore perfetto di Bruno Fernandes. A chiudere la sfida ci pensano poi le marcature al 58' di Greenwood e all'88' del subentrato Cavani. In virtù di questo risultato il City non si laurea dunque campione d'Inghilterra, con i Villains che contestualmente devono dire addio alle chance di raggiungere il treno europeo.

United take on Aston Villa Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Europa League Clamoroso! La Roma ha rischiato un altro 3-0 a tavolino 07/05/2021 A 15:24

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Douglas Luiz (dal 65' Ramsey), McGinn; Traoré, Barkley (dal 79' Wesley), El Ghazi (dal 79' Davis); Watkins.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire (dal 79' Bailly), Shaw; McTominay, Fred; Greenwood (dal 65' Cavani), Fernandes, Pogba; Rashford.

GOL: Traorè (A), Bruno Fernandes (M), Greenwood (M), Cavani (M)

ASSIST: Douglas Luiz (A), Wan-Bissaka (M), Rashford (M)

NOTE - AMMONITI: Watkins (A), Maguire (M), McGinn (A) ESPULSI: Watkins (A)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

23' TRAORE, GOL PAZZESCO! 1-0 ASTON VILLA! Girata fulminea dell'esterno che entra in area sulla sinistra e calcia ad incrociare col mancino trovando l'incrocio dei pali da posizione defilatissima.

52' RIGORE PER LO UNITED! Ingenuità di Douglas Luiz che tocca da dietro Pogba a centro area. Rigore sacrosanto subito fischiato dal direttore di gara.

53' BRUNO FERNANDES NON SBAGLIA! 1-1! Rigore perfetto del portoghese che spiazza completamente Martinez e piazza con il destro all'angolino.

57' GREENWOOD, 1-2! L'HA RIBALTATA LO UNITED! Appoggio di Wan Bissaka per l'inglese che a centro area stoppa, si gira e con il sinistro incrocia sul primo palo e fulmina Martinez. Rimonta completata!

Mason Greenwood (Manchester United) Credit Foto Eurosport

88' CAVANI, LA CHIUDE LUI! 1-3! Inserimento perfetto dell'uruguaiano che stacca a centro area su un cross di Rashford e chiude il match.

90' ESPULSO WATKINS, PAZZESCO! L'attaccante va giù su un contrasto da ultimo uomo con Henderson e riceve il secondo giallo per simulazione. Aston Villa in 10!

IL MIGLIORE

Mason GREENWOOD: Sempre pericoloso sull'out di destra nel primo tempo, dove crea tantissime occasioni. Nella ripresa cresce ulteriormente e trova meritatamente la rete dell'1-2 con un sinistro di pregevole fattura. Promosso.

IL PEGGIORE

Douglas LUIZ: Ingenuo a dir poco nel falciare Pogba in mezzo all'area e a riaprire una partita che si stava mettendo bene per i suoi. Contro trequartisti dal tasso tecnico elevato come quelli dello United la sua irruenza oggi è risultata fatale.

IL MOMENTO SOCIAL

Guardiola: "Questa finale è il premio per 4 anni incredibili"

Europa League Roma-Man United, 5 verità: che rimpianti per l'andata 07/05/2021 A 08:36