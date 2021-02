Prosegue senza freni la marcia del Manchester City in Premier League. La squadra di Guardiola si impone 2-0 sul campo del Burnley e centra la nona vittoria consecutiva in campionato portandosi da sola al comando della classifica a +3 sul Liverpool, impegnato in serata ad Anfield contro il Brighton. Un successo netto quello dei Citizens che, dopo avere sbloccato il risultato in apertura, hanno legittimato la superiorità tecnica nei confronti degli avversari creando occasioni a raffica ed esercitando un dominio incontrastato in termini di possesso palla. Secondo ko di fila per il Burnley che mantiene comunque un rassicurante +8 sulla zona retrocessione.