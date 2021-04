Il parere di un esperto è sempre il massimo cui la stampa può ambire per avere un punto di vista sempre più tecnico e preciso. Nel suo caso anche diretto, crudo e “special”. Stiamo parlando di Josè Mourinho annunciato dal Sun come nuovo columnist della rivista per gli Europei di calcio.

Mourinho una decina di giorni fa è stato clamorosamente esonerato dal Tottenham, dopo un anno e mezzo di matrimonio calcistico, fatale un pareggio in casa dell’Everton. E se a guidare gli Spurs c’è ora l’ex giocatore Ryan Mason, Mou sembra aver trovato una nuova interessante collocazione.

Premier League UEFA, Figc e Premier: silenzio social per 3 giorni 16 ORE FA

Chi meglio di Mourinho per un’opinione sugli Europei in uno spazio a lui dedicato, affilato come un rasoio piena di arguzia, conoscenza ed entusiasmo classici di José

In bocca al lupo, collega. Looking forward to read that column!

Mourinho ricorda il principe Filippo: "Le mie condoglianze"

Premier League United, pari a reti bianche col Leeds. E la Roma attende... 25/04/2021 A 12:44