Jozef Venglos muore all'età di 84 anni. Fu ct della Cecoslovacchia in due occasioni e successivamente fu chiamato dall'Aston Villa aprendo di fatto le porte ai tecnici stranieri dell'attuale Premier League inglese. In Cecoslovacchia lo ricordano per due ottimi risultati: il terzo posto all'Europeo 1980 e i quarti a Italia '90, contro la Germania che di lì a poco sarebbe diventata campione del mondo.