Burley + AiScout: una nuova collaborazione. La società che attualmente occupa il sedicesimo posto della Premier League, ha da poco iniziato una partnership con AiScout: una piattaforma pensata per scovare i potenziali talenti di domani. Il servizio permette a chiunque di caricare un video mettendo in mostra le proprie qualità con il pallone tra i piedi. Poi, l'intelligenza artificiale analizza, valuta e confronta le singole abilità e segnala agli scout i ragazzi più promettenti in base a una serie di esercitazioni.

"Questa è una prima opportunità per noi di introdurre nuove tecnologie basate sui dati, offrendo un'occasione ai giovani aspiranti giocatori di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di espandere il programma per tutto il 2021. Con la pandemia che attualmente sta comportando l'interruzione del calcio giovanile nel Lancashire e in tutto il Regno Unito, questa rappresenta un'opportunità aperta e inclusiva per i giocatori che, attraverso una serie di esercitazioni, potranno essere scoperti da un club di Premier League".