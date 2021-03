Il portiere svedese Robin Olsen ha vissuto un vero e proprio dramma nella giornata di sabato: l'estremo difensore dell'Everton, ex Roma (in prestito proprio dai giallorossi) è stato aggredito e derubato in casa da una banda di ladri mascherati, armati di machete.

Il fatto - riporta il Daily Mail - è accaduto a Liverpool (Hale Barns, nel Cheshire, una zona abitata da diversi calciatori) mentre il portiere si trovava nella sua villa insieme alla moglie Mia e i due figli (Alicia di 5 anni e Alexander di 2

I ladri hanno minacciato Olsen con un machete e hanno rubato gioielli e un orologio di valore. La polizia di Liverpool ha già avviato le indagini. Gli addetti ai lavori hanno descritto la scena come "molto traumatizzante".

