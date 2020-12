Mikel Arteta è sulla graticola. Fa un anno esatto da quando si è seduto sulla panchina dell' Arsenal e, anche se ha vinto FA Cup e Communty Shield, il tecnico basco non ha mai convinto. In più si aggiunge una prima parte di stagione da dimenticare: 8 sconfitte e 2 pareggi in 14 giornate che piazzano i gunners con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una sconfitta nel derby contro il Chelsea potrebbe voler dire esonero , anche perché sarebbe il 5° ko nelle ultime 7 gare in tutte le competizioni. Ma chi ci sarebbe per sostituirlo? Da settimane si parla di Massimiliano Allegri , l'ex tecnico di Juventus e Milan che ha sempre detto di sognare un'esperienza in Premier League .

Allegri si è sempre tenuto in contatto con l'Arsenal ma, in realtà, in queste ultime settimane la sua corrispondenza vedeva dei maggiori scambi con Leonardo. Sì, perché il direttore generale del PSG sognava di portare Allegri nella capitale francese e, dopo essere riuscito “a mandare via” Tuchel, non ha avuto però semaforo verde dal presidente per optare sull'ex Milan. Il perché? Non che Al-Khelaïfi non apprezzi quanto fatto dall'allenatore toscano negli ultimi anni, ma preferiva avere in casa uno come Pochettino. Allenatore che ha portato il Tottenham in finale di Champions League, che ha giocato nel PSG e che potrebbe portare Messi in Francia nella prossima stagione. Oltre a dare un gioco ai parigini, infatti, il tecnico argentino avrà questa mission per l'estate 2021.