Passano le ore e l'operazione "Messi al Manchester City" assume sempre di più i crismi di una vera e propria "mostruosità", non tanto per il contenuto tecnico della trattativa - Messi vuole lasciare il Barcellona, il City di Guardiola sembra l'unica destinazione veritiera - quanto per i risvolti economici che la vicenda porta con sé.

Il Daily Mail ha analizzato tutte le cifre del possibile trasferimento di Messi al City, considerando le componenti coinvolte: stipendio di base (ieri dalla Spagna si parlava di 500 milioni di euro al giocatore per 5 anni, 50 all'anno più 250 di un fantomatico bonus), diritti d'immagine, commissioni e clausole varie. Secondo quest'analisi, ripresa dal Corriere dello Sport, il passaggio della Pulce dalla Spagna all'Inghilterra potrebbe distruggere l’industria finanziaria e commerciale del calcio inglese ma non solo.

Calciomercato Indetta una raccolta fondi per portare Messi allo Stoccarda DA 19 ORE

I contro

Lo stipendio di Messi è al primo posto tra le critiche mosse dal dottor Robert Wilson, esperto di finanza calcistica e professore all’Università di Sheffield: la Pulce dovrebbe abbassarsi l’ingaggio perché i club di Premier League non possono più permettersi cifre astronomiche nell'era post-Covid. "Se in squadra hai qualcuno come Messi devi accettare qualcosa di diverso dalla norma", continua il Daily Mail ricordando che allo stipendio andrebbero aggiunti tutti i bonus legati a gol segnati, assist, partite giocate e soprattutto titoli vinti. Se consideriamo poi che il City è tra le favorite per la Premier e la Champions "le clausole raddoppierebbero o addirittura triplicherebbero l’ingaggio base. Se il montepremi finale di Champions è di circa 112 milioni di euro, Messi ne prendererebbe circa 11".

I pro

I risvolti positivi ci sono, eccome, e anche dal punto di vista economico: secondo l’avvocato sportivo Taylor Heath il primo plus arriverebbe dalla vendita dei biglietti dello stadio (quando vi si potrà tornare al 100%, ndr). "Nonostante il grandissimo successo del City, l’Etihad Stadium ha ancora dei posti vuoti e senza dubbio l’arrivo di Messi potrebbe cambiare radicalmente la situazione". Inoltre aumenterebbero i soldi relativi ai diritti televisivi, mentre a raccogliere i maggiori frutta dal cambio di maglia di Messi sarebbe la Puma, che "paga le licenze per produrre le magliette, quindi i profitti vanno a loro e non alle squadre".

Conclusione

Il giudizio finale dell'analisi compiuta dagli esperti del Daily Mail è abbastanza preoccupante: "Il pacchetto globale della firma di Messi rappresenterebbe molto più di un semplice stipendio e questo trasferimento potrebbe avere dei danni enormi sull’industria del calcio". Se davvero Messi al City si farà, prepariamoci a un vero e proprio terremoto economico.

Messi vuole solo il Manchester City. Inter vicina a Kolarov

Calciomercato Manchester City-Messi, ecco l'offerta: 750 milioni per 5 anni IERI A 08:56