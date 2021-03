Il Chelsea vola, per una notte, al comando della Premier grazie alla vittoria in rimonta a Stamford Bridge - parzialmente riaperto ai tifosi di casa - per 3-1. E' la band di Bielsa a portarsi avanti dopo nemmeno 3' con Bamford, cresciuto proprio nei Blues. Poi, i padroni di casa la ribaltano con Giroud al 27' e, nella ripresa, con Zouma e Pulisic. Lampard a quota 22 in attesa dei match domenicali Tottenham-Arsenal e Liverpool-Wolverhampton. Unica nota negativa della notte dei Blues, il forfait dato da Ziyech alla mezz'ora di gioco per un infortunio muscolare dietro la coscia destra.

Il tabellino

CHELSEA-LEEDS UNITED 3-1

Chelsea (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Mount, Havertz (67' Kovacic); Ziyech (30' Pulisic), Giroud (79' Abraham), Werner. All.: Lampard.

Leeds United (4-4-2): Meslier; Ayling, Koch (9' Diego Llorente), Cooper, Dallas; Phillips, Klich, Alioski (69' Rodrigo), Raphinha; Harrison (58' Poveda); Bamford. All.: Bielsa.

Arbitro: Kevin Friend di Leicester.

Gol: 4' Bamford (L), 27' Giroud (C), 61' Zouma (C), 93' Pulisic (C).

Assist: Phillips (L, 0-1), James (C, 1-1), Mount (C, 2-1), Werner (C, 3-1).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Diego Llorente, Raphinha.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

2' - SUBITO ZIYECH! Sinistro basso a incrociare respinto coi piedi da Meslier!

4' - GOL DEL LEEDS CON BAMFORD! Il numero 9 dello United, cresciuto proprio nel Chelsea, segna in contropiede dopo aver ricevuto da Phillips: scatto su Zouma, dribbling su Mendy in uscita e rete a porta vuota: 0-1!

9' - INCREDIBILE ERRORE DI WERNER! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo prolungato dalla testa di Giroud, l'attaccante tedesco, sulla linea di porta, riesce nell'impresa di colpire la traversa: fuori da ogni logica!

22' - ERRORACCIO DI MESLIER! Il portiere del Leeds serve coi piedi il ben appostato Giroud che, davanti allo specchio, calcia di poco a lato!

27' - GOL DEL CHELSEA CON GIROUD! James crossa bene dalla destra e il francese insacca in scivolata: primo gol annuale in Premier di Giroud dopo il poker realizzato in settimana contro il Siviglia in Champions League. E' 1-1!

54' - HAVERTZ! Colpo di testa sulla punizione a giro, dalla sinistra, di James: palla alta di poco, Chelsea vicino al raddoppio!

59' - RAPHINHA! Doppia conclusione sugli sviluppi di un corner del Leeds: prima arriva la respinta di Mendy, poi il secondo tiro termina di poco alto!

61' - GOL DEL CHELSEA CON ZOUMA! Stacco imperioso, a centro area, sul preciso conrner di Mount: i Blues ribaltano il match, 2-1!

68' - DOPPIO RIMPALLO IN AREA TRA PULISIC E GIROUD! La deviazione del francese, a rimorchio, fa la barba al palo!

76' - ALTRA CHANCE SPRECATA DI WERNER! Smarcato dalla mancina, tutto solo davanti al portiere, si va respingere la conclusione da Meslier.

90'+3 - GOL DEL CHELSEA CON PULISIC! Azione in velocità sulla destra di Wener, abile a servire a centro area lo statunitense, che a tu per tu con Meslier non sbaglia: 3-1!

Il migliore

Giroud. Conferma il proprio momento di grazia. Dopo i 4 centri di Siviglia in Champions, ecco arrivare anche il primo gol annuale in Premier, quello che raddrizza la partita dopo la rete iniziale di Bamford.

Il peggiore

Diego Llorente. L'esordio a freddo in Premier - dopo l'infortunio al 9' di Koch - per l'ex Real Sociedad è da dimenticare tra buchi difensivi, simulazioni evitabili e un cartellino giallo.

