Note - Recupero: 1+3. Espulso: 45'+1 Christensen (C) per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: -.

45'+1 - FALLO DA ULTIMO UOMO DI CHRISTENSEN SUL LANCIATISSIMO MANE! L'arbitro Tierney estrae, in un primo tempo. il cartellino giallo per il danese, che però si traforma in rosso dopo il controllo VAR. L'azione si è sviluppata dalla bella verticalizzazione di Jordan Henderson: ad ogni buon conto, CHELSEA IN DIECI UOMINI!