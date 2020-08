La ricca e luccicante campagna acquisti non è l'unico motivo per parlare del Chelsea. Infatti, secondo diversi tabloid britannici, i Blues devono fare i conti con ben 8 casi di positività al Covid-19, un fatto che rischia di compromettere e rallentare la preparazione della squadra di Frank Lampard, attesa al debutto in Premier League per il 14 settembre contro il Brighton. Il club di Roman Abramovich avrebbe confermato che quattro sono i giocatori positivi e già in quarantena, secondo il report del Daily Mail, mentre il Telegraph riferisce che sei giocatori hanno il virus e altri due sono in quarantena a causa dello stretto contatto con le persone colpite.