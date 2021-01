Il coronavirus non sembra lasciare tregua al Manchester City, a pagarne le conseguenze - questa volta - è Sergio Aguero. Pep Guardiola negli ultimi giorni aveva comunicato che l'argentino era entrato in contatto con un positivo, lo stesso giocatore ha poi rivelato - attraverso il proprio profilo twitter - la sua effettiva positività al Covid-19. Il numero 10 del Manchester City aveva deciso di procedere con l'auto-isolamento dal giorno in cui era venuto a conoscenza del contatto con un positivo e, adesso, ha dichiarato di essere risultato positivo all'ultimo tampone effettuato e di presentare alcuni sintomi del virus. Aguero, che fin qui ha totalizzato appena 9 presenze e 2 gol tra campionato e coppe a causa dei numerosi infortuni, sta seguendo tutte le indicazioni del proprio medico per ritornare al più presto a disposizione di Guardiola.