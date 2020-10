Edinson Cavani ora è tranquillo: ha appena firmato per il Manchester United, ereditando la scomoda maglia numero 7 e non vede l’ora di tornare in campo. Nelle scorse settimane però la condizione del forte attaccante ex Palermo, Napoli e PSG non era altrettanto ottimale, anzi: come racconta ai microfoni del programma radiofonico “Dos de Punta”, Edi è stato tentato dall'idea di mollare tutto e di ritirarsi a vivere in campagna, dopo la positività della fidanzata Jocelyn Burgardt.