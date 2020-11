E' il minuto 94' del derby londinese West Ham-Fulham, posticipo del sabato dell'8a giornarata di Premier League. All'Olympic Stadium di Newham, gli Hammers sono in vantaggio 1-0 grazie a un gol appena realizzato, al 91' da Soucek. I Cottagers si riversano in avanti e, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Tierney finisce a terra in area. Dopo 3' di confabulazioni al VAR, l'arbitro Jones concede il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta proprio un londinese doc, Ademola Lookman, prodotto del settore giovanile del Charlton Athletic e perenne promessa che, dopo le esperienze all'Everton e al Lipsia (dententore del cartellino) continua a faticare a sbocciare. Grande corsa e doti tecniche, si prende la responsabilità della battuta di fronte a Fabianski.