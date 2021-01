Calcio

Furia Mourinho: "Rinvio gara col Fulham poco professionale"

PREMIER LEAGUE - Continua a far discutere il rinvio del derby londinese di mercoledì scorso non disputato a causa di alcune positività nel Fulham. Il tecnico portoghese ha postato su Instagram una foto dei suoi nel centro tecnico degli Spurs con la didascalia "Match alle 6 di questo pomeriggio e non sappiamo ancora se giocheremo". Mou parla anche della nascita del primo figlio di Harry Kane

