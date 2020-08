Maguire era stato fermato dalla polizia nella serata di giovedì 20 agosto dopo una notte trascorsa sull'isola di Mykonos insieme al fratello e a un amico. Accusato di avere provocato una rissa con alcuni poliziotti dell'isola greca, Maguire dà una versione dei fatti molto differente: "Mi sono trovato in una situazione che poteva succedere a chiunque e ovunque. Io so cosa è successo, so la verità. Mi hanno colpito alle gambe dicendomi che non avrei mai più giocato a calcio. Non sento di dovermi scusare con nessuno, mi dispiace aver messo in mezzo i tifosi e la società, ma non ho fatto nulla di sbagliato".