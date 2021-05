Calcio

Hodgson lascia il Crystal Palace: "Travolto dall'affetto"

Premier League - Il tecnico del Crystal Palace ringrazia i tifosi per le dimostrazioni di stima, nonostante la partita persa: "Non credo che in un club capiti spesso che un allenatore venga ricordato così quando va via".

00:01:34, 10 minuti fa