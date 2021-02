Match complicato quello che regala la vittoria consecutiva numero venti ai ragazzi di Guardiola, bravi a sbloccare il match al 30' con la zuccata di Ruben Dias e a riportarsi in vantaggio al 69' con Stones, migliore in campo, dopo il momentaneo gol del pari di Antonio al 44'. Con questo successo i cityzens volano provvisoriamente a +13 su Leicester e United, mentre il West Ham, nonostante una prestazione superba, resta fermo a quota 45, momentaneamente quarto.

Ruben Dias of Manchester City celebrates with teammate John Stones after scoring Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan (dal 90' Rodri); Mahrez, Aguero (dal 65' Gabriel Jesus), Torres (dal 66' Foden).

WEST HAM (3-4-2-1): Randolph; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Soucek, Rice; Johnson (dall'85' Bowen), Fornals, Lingard; Antonio (dall'85' Benrahma).

GOL: Dias (M), Antonio (W), Stones (M)

ASSIST: De Bruyne (M), Lingard (W), Mahrez (M)

NOTE - AMMONITI: Johnson (W), Diop (W), Fernandinho (M)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

23' EDERSON, SMANACCIA LONTANO! Campanile in area di Lingard sul quale Ederson sbaglia i tempi di uscita e per poco non si fa freddare da Antonio di testa.

32' GOOOOOLLL, DIAS,1-0 CITY! Cross magico di De Bruyne dalla sinistra che pesca Dias sul secondo palo, bravo a fuggire a Diop e a depositare in rete il cioccolatino del belga. City avanti!

43' PALO DI ANTONIO! Bello spunto di Fornals sulla destra che scarica in mezzo per Antonio, bravo a stoppare e calciare in un fazzoletto ma sfortunato nella conclusione.

West Ham United's Czech midfielder Tomas Soucek (C) crosses the ball Credit Foto Getty Images

44' GOOOOLLLL, ANTONIO, 1-1! Discesa di Fornals sulla destra, palla in mezzo per Lingard che calcia di prima e centravanti inglese bravissimo a ribadire in rete sul secondo palo. Pareggio meritato.

61' NON CI ARRIVA AGUERO! Progressione impressionante di De Bruyne che si fa 70 metri palla al piede in contropiede e mette in mezzo un pallone delizioso su cui nessuno riesce ad arrivare, con la sfera che transita alla porta sguarnita.

69' STONEEEESS, DI NUOVO CITY AVANTI! Serpentina di Mahrez sulla destra che appoggia a centro area per l'inglese che con il piattone destro incrocia e trova il gol del sorpasso.

IL MIGLIORE

John STONES: Match perfetto del centrale inglese che chiude su qualsiasi tentativo degli Hammers nella propria metà campo e poi trova anche il pesantissimo gol del 2-1 al 69'.

Manchester City spielt gegen West Ham United Credit Foto Getty Images

IL PEGGIORE

Sergio AGUERO: Non riesce mai a rendersi pericoloso e sembra essere costantemente in ritardo nelle giocate. Brutta copia della punta che ha incantato per anni in questo stadio. Deve ritrovarsi al più presto.

IL MOMENTO SOCIAL

