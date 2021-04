Buona la prima per Ryan Mason: il 29enne tecnico - chiamato a traghettare fino a fine stagione il Tottenham dopo l'esonero di José Mourinho - bagna il suo debutto in panchina con una vittoria sofferta e in rimonta sul Southampton. Colpiti al 30' da una rete di Ings, gli Spurs ribaltano il risultato nel secondo tempo: al 60' Bale firma il pareggio, poi al 90' e Son su rigore a realizzare il gol del definitivo 2-1.

Il Tottenham ora è 6° in classifica

Grazie a questa vittoria il Tottenham aggancia il sesto posto in classifica portandosi a -2 da Chelsea e West Ham che però hanno una patita in meno rispetto agli Spurs (così come il Liverpool, a pari punti con i londinesi).

