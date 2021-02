Il weekend non inizia nel migliore dei modi per Carlo Ancelotti. Come riporta il Sun, il tecnico dell’Everton è stato vittima di un furto nella sua casa di Blundellsands, rubata una cassaforte. Ancelotti non era in casa ma sfortunatamente sua figlia sì, ed è stata lei a far scappare i ladri che hanno sentito dei rumori mentre lei cercava di uscire a chiedere aiuto. Il Mirror riporta che la Polizia del Merseyside ha ricevuto proprio una chiamata dal tecnico e figlia intorno alle 18:30 di venerdì per segnalare l’accaduto.