In Inghilterra gli stadi riaprono ai tifosi. La English Football League ha infatti ufficializzato la presenza di 8mila spettatori in occasione della finale di Carabao Cup in programma domenica 25 aprile a Wembley e che vedrà sfidarsi il Manchester City di Guardiola e il Tottenham di Mourinho . Parte dei biglietti disponibili saranno consegnati ai due club in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata di tifosi sugli spalti. Un'altra parte verrà invece distribuita all'NHS, il sistema sanitario britannico, come forma di ringraziamento agli operatori sanitari per lo sforzo compiuto e il lavoro svolto durante la pandemia di Covid-19.