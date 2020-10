Una storia davvero triste: è scomparso il 17enne Jeremy Wisten, calciatore cresciuto nelle giovanili del Manchester City. Il ragazzo era originario del Malawi e si era trasferito, con tutta la famiglia, in Inghilterra dove nel 2016 era entrato nella Elite Squad U13 dei Citizens. Dopo 4 anni il club ha deciso di non rinnovare il suo contratto e, pare, che Wisten fosse caduto in una profonda depressione. Questa potrebbe essere una delle cause del decesso, ancora da accertare.