Grave lutto familiare per l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp: la mamma Elisabeth si è spenta all'età di 81 anni. A causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria per il Covid-19, il tecnico non ha potuto lasciare l'Inghilterra per recarsi in Germania dove i funerali si sono tenuti nella giornata di martedì. "Lei è stata tutto per me. Era una vera mamma, la migliore del mondo. So che adesso è in un posto migliore. Quando si potrà viaggiare senza limitazioni, faremo un'altra cerimonia per ricordarla come si deve", le parole di Klopp riportate dal quotidiano tedesco Schwarzwalder Bote.