Non lo direste mai, ma le ultime settimane per gli arbitri della Premier League sono state un inferno. Mark Clattenburg, uno dei più famosi e apprezzati direttori di gara inglesi, ha deciso di dire basta e denunciare tutto in una lettera pubblica al Daily Mail. Ha definito la sua giornata come "una vita nella paura", menzionando un paio di episodi veramente significativi.