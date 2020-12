Nella 12esima giornata di Premier League derby di Manchester tra United e City. Ne viene fuori uno 0-0 senza grandi emozioni che tiene le due squadre bloccate fuori dai posti Champions ma dentro una classifica cortissima. Qui di seguito i voti ai protagonisti della serata con le pagelle della partita.

Premier League Che noia! E' 0-0 senza emozioni nel derby United-City 6 ORE FA

Le pagelle del Manchester United

David DE GEA 6 – Una gara attenta: preciso nell’uscita rapida sui piedi di Mahrez.

Aaron WAN-BISSAKA 6 – Non soffre particolarmente e gioca una gara precisa difensivamente.

Victor LINDELOF 6 – Si muove bene con Maguire, riuscendo spesso a contenere Jesus.

Harry MAGUIRE 6,5 – Fondamentale nel salvare sulla conclusione di De Bruyne: unico vero grande pericoloso prodotto dal City.

Luke SHAW 6 – Gioca una buona gara: offensivamente produce poco, ma difensivamente è preciso.

FRED 6 – Il suo rientro porta un po’ d’ordine a uno United che però gioca solo un tempo in termini di produzione offensiva.

Scott McTOMINAY 6 – Parte sfiorando il gol, poi si dedica con dedizione a coprire il campo.

Paul POGBA 6 – Una partita senza particolari acuti: non commette errori, tantomeno produce colpi spettacolari. Compitino.

Bruno FERNANDES 6 – Un discreto primo tempo unito a una ripresa dove i Red Devils pensano più che altro a non prenderle.

Marcus RASHFORD 6 – Non riesce a incidere nelle due mezze occasioni che gli capitano sui piedi. Si conquista un rigore, ma era in fuorigioco.

Mason GREENWOOD 5 – Si vede davvero poco. Il più “deludente” di un ManU che non perde ma nemmeno brilla. Dal 74’ Anthony MARTIAL 6 – Un finale senza vedere palla: dà una mano in copertura.

All. Ole Gunnar SOLSKJAER 5,5 – Uno ‘United’ davvero da compitino. Torno con il centrocampo a rombo ma non si capisce come questa squadra non valuti mai due giocatori come van de Beek e Cavani. Avanti con le proprie idee. Il rischio è di morire con quelle però si fa via-via più concreto.

Le pagelle del Manchester City

EDERSON 6 – Praticamente mai chiamato in causa.

Kyle WALKER 6 – Attento in copertura, spinge un po’ di più bella ripresa ma senza creare pericoli.

John STONES 6 – Match onesto. Poco da segnalare in un secondo tempo quasi da spettatore.

Ruben DIAS 6,5 – Un paio di buon chiusure, specie nel primo tempo quando lo United ci prova di più.

Joao CANCELO 6 – Come buona parte di tutti i protagonisti in campo: zero errori, zero emozioni.

RODRI 6 – Il City gira a ritmi bassi e solo nel finale ci prova con più costanza. Anche qui... Compitino.

FERNANDINHO 6 – Solito apporto di copertura e appoggi in mezzo al campo. Oggi agevolato dai ritmi bassissimi.

Riyad MAHREZ 5 – Si mangia l’unica grandissima occasione di questa partita. Dal 66’ Ferran TORRES 6 – Prova a portare un po’ di vivacità, ma è ben contenuto da Shaw.

Kevin DE BRUYNE 5,5 – Sbaglia qualcosina di troppo, specie per uno con le sue capacità. Come mette in porta Mahrez è delizioso, ma l’occasione non concretizzata nel finale pesa.

Raheem STERLING 5,5 – Pochi spunti. Non riesce ad accendersi e lo United lo controlla bene.

Gabriel JESUS 6 – Dell’intero reparto offensivo è forse il più convincente: da un suo taglio si arriva all’opportunità di De Bruyne. Certo è che anche qui ci si aspetterebbe qualcosa in più.

All. Pep GUARDIOLA 6 – Questa sua versione sparagnina del Manchester City è quella di una squadra – come dimostrato anche nel girone di Champions – sì assai più solida difensivamente, ma al tempo stesso molto bene brillante davanti. Che sia un punto di evoluzione di Guardiola? Che sia una fase calante? Fatto sta che in Europa nessuno ha passato il girone di Champions subendo un solo gol in 6 partite; ma al tempo stesso questo City a livello offensivo in Premier sta facendo peggio di Southampton, West Ham, Leicster, Manchester United, Aston Villa, Tottenham, Liverpool e Chelsea. Un City che segna come il Crystal Palace di Hodgson. Altra stranezza del 2020, se non ne avevate avute abbastanza.

Messi vuole solo il Manchester City. Inter vicina a Kolarov

Calciomercato Pogba, ultimatum a Raiola: via subito dallo United o addio 5 ORE FA