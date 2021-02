All'Etihad Stadium non c'è partita: i Citizens vendicano lo 0-2 dell'andata di Londra manifestando tutta la loro superiorità e uno stato di forma straripante, che li porta all'11° successo di fila in campionato e al 16° contando le altre competizioni. Guardiola batte Mourinho e si porta a 53 punti in vetta alla Premier. Spurs ottavi (in attesa dell'Aston Villa) a quota 36.