Manchester United-Leicester City, Premier League 2020-2021: l'esultanza di Luke Thomas (Leicester City) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Calciomercato 2020-2021 Cavani firma il rinnovo: Red Devils fino al 2022 IERI A 14:50

MANCHESTER UNITED-LEICESTER CITY 1-1

Manchester United (4-3-1-2): de Gea; Elanga (65' Rashford), Tuanzebe, Bailly, Telles; Williams, Matic, Van de Beek; Mata; Greenwood (66' Cavani), Amad Diallo (79' Bruno Fernandes). All.: Solskjær.

Leicester City (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Söyüncü, Fofana, Albrighton; Ndidi, Tielemans, Thomas; Ayoze Pérez (65' Maddison); Iheanacho, Vardy (80' Choudhury). All.: Rodgers.

Arbitro: Craig Pawson di Sheffield.

Gol: 10' Thomas (L), 15' Greenwood (M), 66' Söyüncü (L).

Assist: Albrighton (L, 0-1), Amad Diallo (M, 1-1), Albrighton (L, 1-2).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: -.

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

9' - VARDY SOTTO PORTA SU CROSS BASSO DI ALBRIGHTON! La palla rimane in area piccola, preda di de Gea.

10' - GOL DEL LEICESTER CITY CON THOMAS! Rete fantastica delle Foxes: cross dalla destra di Albrighton, velo di Vardy e sinistro al volo - in corsa e sotto l'incrocio dei pali - da parte del numero 33 di Rodgers! E' 0-1!

Manchester United-Leicester City, Premier League 2020-2021: lo straordinario gol al 10' di Luke Thomas (Leicester City) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

15' - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON GREENWOOD! Grande azione dello United, partita dal basso: l'ex atalantino Diallo va via a Thomas sulla destra e serve all'indietro Greenwwod che, entrato in area, incrocia un ottimo destro rasoterra. Palla all'angolino e 1-1!

Manchester United-Leicester City, Premier League 2020-2021: l'esultanza di Mason Greenwood e Amad Diallo del Manchester United (Getty Images) Credit Foto Getty Images

27' - TIELEMANS! Insidioso tiro-cross dalla distanza: de Gea costretto a smanacciare alto sopra la traversa.

59' - LEICESTER A UN PASSO DALL'1-2! Gran filtrante in area di Tielemans per Iheanacho: l'ex City apre il piatto sinistro da posizione ravvicinatissima, ma de Gea risponde con una parata da campione!

66' - GOL DEL LEICESTER CITY CON SÖYÜNCÜ! Colpo di testa vincente del difensore turco, che prende il tempo a Rashford e Matic su cross dalla bandierina, dalla destra, di Albrighton: 1-2!

Caglar Soyuncu Credit Foto Getty Images

84' - MANCHESTER UNITED VICINISSIMO AL PARI! Telles dentro per Mata, che tocca in area piccola per Cavani; serie di batti e ribatti e conclusione ciabattata, a lato, di Bruno Fernandes.

Il migliore

Albrighton. Due assist "pennellati". L'esterno destro di scuola Ranieri, bandiera del Leicester City, dimostra - per l'ennesima volta - di essere una miniera d'oro di quantità e qualità.

Il peggiore

Rashford. Entra al 66' e, tempo 3 secondi, si fa immediatamente sfuggire Söyüncü in occasione dell'1-2.

Solskjaer chiede scusa: "La Roma è un grande club"

Premier League Lo United va di fretta: secco 3-1 all'Aston Villa 09/05/2021 A 12:55