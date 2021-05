Non è la stagione che ci si aspettava da parte del Liverpool ma oggi la squadra di Klopp confeziona una grande prestazione che vale una vittoria fondamentale in casa del Manchester United. Lo svantaggio iniziale del solito Bruno Fernandes non ha disunito i Reds che hanno offerto una reazione importante che ha portato alle reti di Diogo Jota e Firmino in pieno recupero di primo tempo. Lo United, non nella migliore giornata, sbaglia tantissimo in uscita bassa e perde numerosi palloni sanguinosi. Su uno di questi subisce il gol del 1-3 in avvio di ripresa firmato ancora da Firmino. Il match non è finito perchè Rashford non sbaglia davanti ad Allison a metà ripresa e riapre la gara. Qualche mischia pericolosa nell'area del Liverpool nel finale ma il 2-4 realizato da Salah consegna giustamente il successo agli ospiti che avevano colpito anche un palo con Jota. Vittoria fondamentale per il Liverpool che si riporta a -4 dal Chelsea quarto con una partita in meno rispetto ai blues. United che non chiude il discorso secondo posto mantenedosi vicino il Leicester a 4 lunghezze.

IL TABELLINO

Manchester United - Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly (86' Matic), Shaw; McTominay, Fred (63' Greenwood); Pogba, Fernandes, Rashford, Cavani

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, R Williams, Robertson; Thiago, Fabinho; Wijnaldum (74' Jones), Salah (92' Williams), Jota (74' Manè); Firmino

GOL: 10' Bruno Fernandes, 34' Diogo Jota, 45+3' Firmino, 47' Firmino, 69' Rashford, 90' Salah

ASSIST: Wan-Bissaka, Cavani (M), Phillips, Alexander-Arnold, Jones (L)

ARBITRO: Anthony Taylor

NOTE - AMMONITI: Bailly, McTominay, Cavani

LA PARTITA IN 7 MOMENTI CHIAVE

9' - GOOOL DELLO UNITED!!! BRUNO FERNANDES!!! Wan Bissaka riceve in area, pallone all'indietro per BRUNO FERNANDES che calcia di esterno. Pallone deviato da Philips in rete.

34' - GOOOL DEL LIVERPOOL! JOTA!!! Mischia prolungata in area United, girata di Philips che trova Diogo Jota sulla traiettoria e di tacco riesce a mettere in rete da due passi! 1-1!!

45+2' - GOOOOLLL DEL LIVERPOOL!! FIRMINO!! Punizione sulla trequarti di Arnold, sul secondo palo si inserisce Firmino che di testa batte il portiere sotto la traversa. 1-2!

47' - GOOOLL DEL LIVERPOOL!! ANCORA FIRMINO!! Brutta uscita con il pallone di Shaw che perde palla. Arnold pescato in area calcia potente, respinta centrale di Henderson su cui si avventa Firmino che schiaccia in rete.

60' - PALO DI DIOGO JOTA!!! Discesa del Liverpool palla a terra Salah per Firmino, il brasiliano serve Jota davanti al portiere. Conlusione sul palo. Spreca il matchpoint il Liverpool

69' - LA RIAPRE LO UNITED!! 2-3 GOL DI RASHDORD!! Cavani imbuca per Rashford che davanti ad Allison calcia rasoterra, pallone sul palo interno e quindi in rete

90' - LA CHIUDE SALAH!!!!! GOOL DEL LIVERPOOL!! 2-4! Contropiede in campo aperto dei reds con Jones che lancia Salah nella metà campo avversaria. L'egiziano davanti al portiere è freddo e piazza il pallone sul secondo palo.

