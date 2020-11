PREMIER LEAGUE - Il Liverpool regola 3-0, senz'appello, il Leicester City, scavalcandolo in classifica e, con 20 punti, agganciando il Tottenham in vetta. Gara senza toria, aperta da una clamorosa autorete con la nuca di Evans e chiusa con gli acuti aerei di Diogo Jota e Bobby Firmino. Atalanta, prossimo avversario in Cahmpions, avvisata; la band di Klopp va alla grande nonostante le assenze.